Специалисты облэнерго предупредили о новых графиках отключения света в Волынской области на период с 13 по 19 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света на следующей неделе будут применяться в пределах Турийского поселкового территориального общества в Волынской области. Там во вторник, 14 апреля, обесточивание с 11:00 до 17:00 состоится в поселке Турийск по ул. Родниковая, Юрия Троца, Озерная, Владимирская, Осенняя, Согласия, Апрельская, Луцкая, Клавдии Ткачук, Ковельская, Казацкая, Мира.

В среду, 15 числа, ограничения электроснабжения с 10:00 до 17:00 будут применять, как пишет Politeka, частично в таких населенных пунктах: Мокрец, Блаженик, Боблы, Дольск, Кульчин, Задыбы, Радовичи, Волица, Гаруша, Дулибы, Клюск, Кустичи, Мировичи, Обенижи, Оса, Растов, Ревушки, Селец, Соловичи, Ставок, Тагачин, Турийск, Турия, Туропин.

В четверг, 16.04, без электроэнергии с 9 до 18 часов останутся жители с. Ловища (ул. Луцкая) и Новый Двор (Озерянская, Центральная, Молодежная). А в пятницу, 17.04, с 9 до 17 – Липа (ул. Дружбы); с 10 до 16 – Обенижи (Новая, Тишика).

Кроме того, на следующей неделе графики отключения света в Волынской области также коснутся Поворского сельского территориального общества. Ежедневно с 14 по 17 апреля обесточения с 9:00 до 17:00 будут проходить в с. Светлое для домов по улицам Центральная, Подгорная, Журавлиная, Партизанская, Чкалова, Хуторская.

