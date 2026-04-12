Протягом тижня – з 13 по 19 квітня 2026 року – в деяких населених пунктах Волинської області знову діятимуть графіки відключення світла.

Фахівці обленерго попередили про нові графіки відключення світла в Волинській області на період із 13 по 19 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла на наступному тижні застосовуватимуть у межах Турійської селищної територіальної громади в Волинській області. Там у вівторок, 14 квітня, знеструмлення з 11:00 до 17:00 відбудеться в селищі Турійськ по вул. Джерельна, Юрія Троця, Озерна, Володимирська, Осіння, Злагоди, Квітнева, Луцька, Клавдії Ткачук, Ковельська, Козацька, Миру.

У середу, 15 числа, обмеження електропостачання з 10:00 до 17:00 застосовуватимуть, як пише Politeka, частково в таких населених пунктах: Мокрець, Блаженик, Бобли, Дольськ, Кульчин, Задиби, Радовичі, Волиця, Гаруша, Дуліби, Клюськ, Кустичі, Мировичі, Обенижі, Оса, Растів, Ревушки, Селець, Соловичі, Ставок, Тагачин, Турійськ, Турія, Туропин.

У четвер, 16.04, без електроенергії з 9 до 18 години залишаться мешканці с. Ловища (вул. Луцька) та Новий Двір (Озерянська, Центральна, Молодіжна). А у пʼятницю, 17.04, з 9 до 17 – Липа (вул. Дружби); з 10 до 16 – Обенижі (Нова, Тишика).

Крім того, на наступному тижні графіки відключення світла в Волинській області також торкнуться Поворської сільської територіальної громади. Щодня з 14 по 17 квітня знеструмлення з 9:00 до 17:00 відбуватимуться в с. Світле для будинків по вулицях Центральна, Підгірна, Журавлина, Партизанська, Чкалова, Хутірська.

