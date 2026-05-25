Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве и в целом по всей стране в 2026 году выдают благотворительные фонды, международные организации и отдельные общины, сообщает Politeka.

Несмотря на существенные изменения в общих форматах поддержки, ВПЛ в Украине и Полтаве и в дальнейшем могут рассчитывать на помощь в виде бесплатных продуктов.

Подобные программы действуют во многих городах, однако условия получения и категории получателей различаются в зависимости от конкретного региона.

Международные партнеры также активно участвуют в обеспечении людей самым необходимым. ООН заложила на масштабные гуманитарные программы для Украины 2,3 млрд. долларов в 2026 году.

Значительная часть этих средств направляется непосредственно на разностороннюю помощь переселенцам. Одновременно с этим Красный Крест продолжает оказывать поддержку через свои многочисленные региональные отделения.

У них люди могут получить свертки в виде бесплатных наборов с продуктами или специальных сертификатов. Такую помощь для ВПЛ и пенсионеров время от времени оказывают и в Полтаве.

Каритас предоставляет продовольственные наборы для переселенцев, проживающих в общине до 90 дней.

Именно эта категория граждан, недавно переехавших и пытающихся обустроиться на новом месте, может получить свертки со всем необходимым на первое время.

Чтобы узнать актуальные возможности, переселенцам советуют активно пользоваться официальными государственными и волонтерскими ресурсами.

Для этого прекрасно подходит платформа есть Помощь, а также специальное приложение Де Помощь.

Кроме того, полезно лично обращаться в местные ТЦСП и внимательно следить за официальными Telegram-каналами благотворительных фондов и конкретных общин.

Источник: pokrovsk24.news

