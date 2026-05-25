Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставлять через платформу «Допомагай», где переселенцы могут найти временное жилье в разных городах региона, сообщает Politeka.

Сервис позволяет быстро просматривать актуальные объявления и напрямую связываться с владельцами недвижимости.

В Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого доступна отдельная комната в трехкомнатной квартире. Вариант рассчитан преимущественно на женщину пенсионного возраста, ведь в доме уже проживает пожилая женщина. Хозяева отмечают, что ищут человека для спокойного и комфортного сожительства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предлагают в Каменском. На улице Харьковской доступны сразу несколько вариантов. В одном случае женщине с ребенком готовы предоставить комнату на любой срок без оплаты коммунальных услуг. Другое помещение подходит для двух людей, среди которых могут быть пенсионеры или матери с детьми.

Отдельные предложения появились и в Кривом Роге. На улице Независимости сдают двухкомнатную квартиру после ремонта. Дом полностью обустроен мебелью и бытовой техникой. Проживать там могут два человека, преимущественно женщины вместе с детьми.

Платформа позволяет просматривать информацию о количестве комнат, условиях проживания, наличии мебели, газа, водоснабжения и других бытовых удобствах. Благодаря этому переселенцы могут побыстрее подобрать безопасный вариант для временного проживания.

Специалисты советуют регулярно проверять обновления сервиса, поскольку новые объявления появляются каждый день, а свободные места могут быстро становиться недоступными.

Источник: Допомагай

