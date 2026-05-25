Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало одной из главных тем в Вознесенске после появления проекта новых расценок на вывоз и захоронение бытовых отходов, уже вынесенного на общественное обсуждение, сообщает Politeka.

Стало известно, что запуск обновленных начислений предварительно планируется с 1 июня 2026 года. Окончательное решение будет принято после завершения регуляторных процедур и анализа обращений от жителей общины.

Коммунальное предприятие, ответственное за санитарную очистку территории, объясняет необходимость изменений резким увеличением затрат. Больше всего на финансовые показатели повлияли более дорогое топливо, электроэнергия, ремонт спецтехники, налоги и повышение минимальной зарплаты.

Как сообщил горсовет, по предварительным подсчетам, корректировка может составить примерно 55%. В отрасли отмечают, что действующие показатели уже не покрывают реальные затраты на выполнение работ, из-за чего предприятие работает с убытками.

Для населения прогнозируют ежемесячную оплату в пределах от 88,25 до 111,50 гривен с человека. Для бюджетных учреждений предлагают тариф 410,54 грн за кубометр, а для других категорий потребителей – 522,57 грн. Отдельно захоронение отходов оценивается в 80,70 грн.

В горсовете напомнили, что жители общины могут подать свои замечания или предложения в течение семи календарных дней. После завершения обсуждения все обращения будут рассмотрены перед принятием окончательного документа.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области активно обсуждается среди горожан, ведь новые расценки напрямую повлияют на расходы домохозяйств и учреждений.

Специалисты жилищно-коммунального сектора отмечают, что подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны, где предприятия вынуждены пересматривать финансовые расчеты из-за роста стоимости ресурсов и обслуживания техники.

Аналитики также предупреждают, что дальнейшая тарифная динамика будет зависеть от экономической ситуации, топливного рынка и расходов коммунальных предприятий в течение года.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.