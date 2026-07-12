Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется организацией «Caritas Odesa UGCC», однако следует знать нюансы и особенности поддержки, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке .
С целью поддержки наиболее уязвимых категорий населения Caritas Odesa UGCC объявляет о начале регистрации на участие в программе гуманитарной помощи для пенсионеров и не только, направленной на модернизацию жилья для внутренне перемещенных лиц.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V» и предусматривает оказание помощи семьям, наиболее нуждающимся в этом.
Участники смогут получить помощь в проведении необходимых ремонтных и восстановительных работ, способствующих улучшению условий проживания и уменьшению расходов на содержание жилья.
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации и проживающих в Одессе или Одесском районе.
Важно также отвечать по меньшей мере одному из критериев уязвимости. Среди них наличие тяжелого заболевания или инвалидности, проживание одиноких пенсионеров в возрасте от 60 лет, воспитание детей одним из родителей или опекуном, многодетные семьи или семьи с усыновленными детьми или детьми на попечении.
Также право на участие имеют беременные женщины, матери с малолетними детьми до трех лет, а также семьи, потерявшие источник дохода или имеющие низкий уровень доходов — менее 8422 гривны на одного человека в месяц.
Предпочтение будет отдаваться семьям, которые уже приобрели жилье в Одессе или Одесском районе и находятся в самых сложных жизненных обстоятельствах. При отборе участников будет учитываться состав домохозяйства, правовой статус жилья, возможность самостоятельно выполнить необходимые ремонтные работы, а также отсутствие ранее полученной аналогичной помощи.
Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму по соответствующей ссылке.
Источник: Каритас
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