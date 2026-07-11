В рамках гуманитарной помощи в Одессе и Одесском районе планируется оказать поддержку пенсионерам и не только.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в Одессе направлена ​​на модернизацию жилья и не только, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

В целях поддержки семей, пострадавших в результате войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий, Каритас Одесса УГКЦ начал регистрацию на участие в проекте «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V».

В рамках гуманитарной помощи в Одессе и Одесском районе планируется оказать поддержку 40 домохозяйствам. Подать заявку могут граждане со статусом ВПЛ, переехавшие с территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов и отвечающие по меньшей мере одному из критериев уязвимости.

К таким категориям относятся: люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет, одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи, семьи с усыновленными или подопечными детьми, беременные женщины или матери с детьми до 3 лет, а также домохозяйства с 2 лицо) или потерявшие источник прибыли.

Предпочтение отдается семьям, которые уже приобрели жилье в Одессе или Одесском районе и нуждаются в его восстановлении. При отборе учитывается состав домохозяйства, юридический статус жилья, возможность самостоятельно провести ремонтные работы, а также факт получения подобной помощи раньше.

Организация реализует проект в сотрудничестве с общинами, местными властями и государственными программами, чтобы обеспечить долгосрочные и эффективные решения в сфере жилищной поддержки. Регистрация происходит по онлайн-форме по указанной ссылке.

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