На фоне общеукраинских изменений на аграрном рынке фиксируется дефицит продуктов в Винницкой области, а также ускорение роста цен на прошлогоднюю белокочанную капусту.

По данным аналитиков платформы EastFruit, в конце минувшей недели производители в Украине предлагали прошлогодний овощ в пределах 8–15 грн/кг. Это примерно на 75% больше, чем неделей ранее, что стало одним из самых резких скачков за последний период.

Специалисты рынка объясняют такую ​​динамику, прежде всего, сокращением предложения. Большинство хозяйств уже завершило сезон реализации запасов прошлого урожая, поэтому объемы продукции на рынке существенно уменьшились.

В настоящее время часть производителей продает только остаточные партии белокочанной капусты урожая 2025 года. Они не формируют полноценное предложение, а скорее закрывают точечный спрос.

Тем не менее, спрос в сегменте остается стабильно высоким. Именно он позволяет фермерам поднимать отпускные цены даже при ограниченном наличии товара.

Аналитики также отмечают, что ситуация носит сезонный характер. После завершения основных продаж по холодильным запасам рынок традиционно переходит в фазу дефицита предложения.

В то же время, несмотря на нынешнее подорожание, средний уровень цен на белокочанную капусту остается примерно на 77% ниже, чем в этот же период прошлого года. Это отчасти сдерживает резкие колебания на потребительском уровне.

Отдельно эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Винницкой области отражает более широкую тенденцию сокращения запасов овощной группы в стране, где рынок постепенно переходит между сезонными циклами поставок.

Участники рынка не исключают, что тенденция к повышению цен может сохраниться и дальше. Причина — дальнейшее уменьшение предложения и ограниченные остатки продукции в хозяйствах, еще содержащих товар на складах.

Также отмечается, что развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от скорости поступления нового урожая и активности внутреннего спроса в ближайшие недели.

