Работа для пенсионеров в Одесской области остается актуальной темой для многих жителей региона, поэтому рассказываем об этом больше.

Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​широким выбором вакансий в сфере обслуживания, логистики и недвижимости, передает Politeka.

Актуальные предложения обнародованы на платформе Work.ua. Работодатели все чаще открывают возможности для кандидатов постарше, предлагая гибкие условия труда и конкурентную оплату.

Одной из таких вакансий является должность кондитера-оформителя в Gagarinn Food Hub, расположенном по улице Аркадийское плато, 5Б. Заведение входит в развлекательный комплекс Gagarinn Kids, объединяющий детские аттракционы и семейное кафе.

В обязанности работника относится декорирование тортов, создание тематических десертов и поддержание чистоты рабочего места. За смену предлагают 1200 гривен и дополнительный процент от выручки, что позволяет зарабатывать около 1400–1500 гривен в день. Предусмотрен график 4/2 с 08:00 до 20:00.

Еще одна работа для пенсионеров в Одесской области – вакансия водителя-экспедитора. Кандидат должен иметь удостоверение категорий В и С и доставку продуктов по Одессе и региону. Заработная плата составляет от 35000 до 40000 гривен при пятидневной рабочей неделе.

Также открыты возможности в сфере недвижимости. Агентство «Юриспрудент, АН» предлагает должность менеджера по продажам новостроек с доходом от 60 000 до 160 000 гривен. Среди основных задач – консультирование клиентов, организация пересмотров и сопровождение сделок.

Эксперты отмечают, что спрос на опытных специалистов растет, а работодатели все активнее привлекают людей солидного возраста к рынку труда.

