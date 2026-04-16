Работа для пенсионеров в Харькове остается востребованной темой, потому что на рынке труда регулярно появляются предложения для людей с опытом.

Работа для пенсионеров в Харькове остается доступной на рынке труда, включая сферы обслуживания, производства и технического сервиса, передает Politeka.

По данным платформы Work.ua, работодатели активно открывают вакансии для кандидатов постарше. Предприятия предлагают гибкие графики, официальное трудоустройство и конкурентный уровень оплаты.

Одним из актуальных предложений является должность оператора call-центра компании Adelina Call Center & BPO. Это один из самых больших контактных центров Украины с многолетним опытом в сфере клиентской поддержки. Заработная плата составляет от 20000 до 22000 гривен. В обязанности входят консультирование абонентов, предоставление информации о тарифах и внесение данных в систему.

В компании отмечают, что работникам предлагают базовую ставку от 15 000 гривен, бонусы, оплачиваемое обучение и индивидуальный график продолжительностью от шести часов в день.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове доступна в производственном секторе. Компания «Сахарок, ООО» ищет слесаря-ремонтника с зарплатой 26 000–27 000 гривен. Кандидат должен производить техническое обслуживание кондитерского оборудования и выполнять ремонтные работы.

Кроме того, предприятие "Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО" предлагает вакансию механика или слесаря ​​с оплатой от 20 000 до 25 000 гривен. Основные обязанности предполагают поддержание исправности производственных линий и контроль их работы.

Специалисты отмечают, что такие предложения позволяют людям преклонных лет оставаться социально активными и получать стабильный доход.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.