Робота для пенсіонерів у Харкові залишається доступною на ринку праці, охоплюючи сфери обслуговування, виробництва та технічного сервісу, передає Politeka.

За даними платформи Work.ua, роботодавці активно відкривають вакансії для кандидатів старшого віку. Підприємства пропонують гнучкі графіки, офіційне працевлаштування та конкурентний рівень оплати.

Однією з актуальних пропозицій є посада оператора call-центру в компанії Adelina Call Center & BPO. Це один із найбільших контактних центрів України з багаторічним досвідом у сфері клієнтської підтримки. Заробітна плата становить від 20 000 до 22 000 гривень. До обов’язків входять консультування абонентів, надання інформації щодо тарифів і внесення даних до системи.

У компанії зазначають, що працівникам пропонують базову ставку від 15 000 гривень, бонуси, оплачуване навчання та індивідуальний графік тривалістю від шести годин на день.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові доступна у виробничому секторі. Компанія «Сахарок, ООО» шукає слюсаря-ремонтника із зарплатою 26 000–27 000 гривень. Кандидат повинен здійснювати технічне обслуговування кондитерського обладнання та виконувати ремонтні роботи.

Крім того, підприємство «Полімерконтейнер, Харківський завод, ООО» пропонує вакансію механіка або слюсаря з оплатою від 20 000 до 25 000 гривень. Основні обов’язки передбачають підтримання справності виробничих ліній і контроль їхньої роботи.

Фахівці зазначають, що такі пропозиції дозволяють людям поважного віку залишатися соціально активними та отримувати стабільний дохід.

Останні новини України:

