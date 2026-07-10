Подорожание проезда в Одесской области рассматривается как часть более широкой тенденции пересмотра тарифов на пригородных и междугородных маршрутах.

Подорожание проезда в Одесской области затронула сразу несколько пригородных направлений между Одессой и Черноморском, где перевозчики обновляют тарифы из-за роста расходов, передает Politeka.

Изменения касаются маршрута №25 «Черноморск – Одесса». Стоимость поездки здесь растет с 50 до 65 гривен. Повышение также вводится для направления №20 «Черноморск-Великодолинское», где новый тариф составит 30 гривен.

Представители транспортных компаний объясняют коррекцию увеличением расходной части. Основные факторы — подорожание горючего, более дорогое техническое обслуживание подвижного состава и общий рост операционных расходов, необходимых для поддержания регулярных рейсов.

Отдельно в регионе уже фиксировали пересмотр стоимости на междугородных сообщениях. В частности, повысили оплату на линии Рени — Одесса: теперь билет стоит 780 гривен вместо предыдущих 600. Это одно из самых длинных направлений области, поэтому изменение там произошло одним из первых.

Также скорректирован тариф на маршруте Рени – Измаил, где сумма выросла со 150 до 200 гривен. Вместе с тем, сообщение Одесса — Измаил пока осталось без изменений, и поездка там держится на уровне около 500 гривен.

Обновление стоимости объясняют общим давлением расходов на перевозку, постепенно влияющим на все сегменты рынка пассажирских перевозок.

Также следует отметить, что в этом контексте подорожание проезда в Одесской области рассматривается как часть более широкой тенденции пересмотра тарифов на пригородных и междугородных маршрутах, которые обслуживают жителей региона ежедневно.

Источник: НовиниЛайв

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