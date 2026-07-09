Дефицит овощей в Одесской области является частью общей тенденции, связанной с уменьшением урожайности и неравномерным распределением продукции.

Погодные аномалии этой весной сказались на аграрном секторе, что уже влияет на дефицит овощей в Одесской области , передает Politeka.

Из-за повреждений части посевов и насаждений производители ожидают меньше урожая отдельных культур.

Наибольший ущерб нанесли волны похолодания в апреле и мае. Низкие температуры оказали негативное влияние на сады, тепличные хозяйства и ранние посевы, которые оказались наиболее уязвимыми к резким погодным изменениям.

Положение дел отличается в зависимости от хозяйства. Некоторым производителям удалось минимизировать потери, в то время как другие сообщают о существенном понижении будущей урожайности. Поэтому обеспечение продукцией в разных районах может быть неравномерным.

Особенно сложной ситуация остается для ранних культур, которые первыми реагируют на заморозки. Именно поэтому прогноз по предстоящему летнему предложению пока остается сдержанным.

Эксперты отмечают, что дефицит овощей наблюдается не только в Одесской области. Подобные проблемы фиксируются и в других регионах страны, что влияет на общий баланс между спросом и предложением.

Частично покрыть нехватку продукции могут поставки из-за границы. Однако их объемы будут зависеть от логистических возможностей, ценовой ситуации и доступности товаров на внешних рынках.

Аналитики подчеркивают, что ключевую роль в ближайшие месяцы будут играть погодные условия и темпы поступление нового урожая. Именно от этих факторов будет зависеть дальнейшая ситуация на рынке овощей.

Специалисты ожидают, что после начала активного сбора урожая предложение будет постепенно увеличиваться. Это должно способствовать стабилизации рынка и уменьшению рисков резких ценовых колебаний.

Источник: tsn

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