Подорожчання проїзду в Одеській області розглядається як частина ширшої тенденції перегляду тарифів на приміських і міжміських маршрутах.

Подорожчання проїзду в Одеській області зачіпила одразу кілька приміських напрямків між Одесою та Чорноморськом, де перевізники оновлюють тарифи через зростання витрат, передає Politeka.

Зміни стосуються маршруту №25 «Чорноморськ–Одеса». Вартість поїздки тут зростає з 50 до 65 гривень. Підвищення також вводять для напрямку №20 «Чорноморськ–Великодолинське», де новий тариф становитиме 30 гривень.

Представники транспортних компаній пояснюють корекцію збільшенням витратної частини. Основні фактори — подорожчання пального, дорожче технічне обслуговування рухомого складу та загальне зростання операційних витрат, необхідних для підтримки регулярних рейсів.

Окремо в регіоні вже фіксували перегляд вартості на міжміських сполученнях. Зокрема, підвищили оплату на лінії Рені — Одеса: тепер квиток коштує 780 гривень замість попередніх 600. Це один із найдовших напрямів області, тому зміна там відбулася однією з перших.

Також скориговано тариф на маршруті Рені — Ізмаїл, де сума зросла зі 150 до 200 гривень. Водночас сполучення Одеса — Ізмаїл поки залишилося без змін, і поїздка там тримається на рівні близько 500 гривень.

Оновлення вартості пояснюють загальним тиском витрат на перевезення, який поступово впливає на всі сегменти ринку пасажирських перевезень.

Також варто зауважити, що в цьому контексті подорожчання проїзду в Одеській області розглядається як частина ширшої тенденції перегляду тарифів на приміських і міжміських маршрутах, що обслуговують мешканців регіону щодня.

Джерело: НовиниЛайв

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