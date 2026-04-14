Графики отключения света в Сумах на 15 апреля продлятся по десяткам адресов из-за проведения плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

В Сумах на 15 апреля предусмотрены плановые графики отключения света, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ на электросетях.

Свет будут выключать по определенным адресам и в конкретные промежутки времени, поэтому жителям города рекомендуют заранее ознакомиться с графиками и подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении.

С 08:00–16:00 будут продолжаться плановые отключения электричества. Графики отключения будут действовать на следующих улицах:

Выноградный — 1, 1/2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Выноградна — 5, 19, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 126, 140

Веретенивська — 1, 58

8 Березня — 5

сад. тов-во «Теплычный» — 118А, 149А

С 09:00–16:00 не будет электричества в домах, расположенных на следующих улицах города:

Роменська — 2, 4, 4/1, 4/4, 6, 6/1, 8, 10, 10/2, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 34, 34/1, 36, 38, 40

1-ша Степаненкивська — 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59

Степаненкивська — 22, 28/1, 30, 47/1, 49, 57

Шкильна — 10, 12, 17, 19

Билопильська — 1А, 3, 6, 8, 10, 501Z

Васыля Фылоновыча — 1

Выгонопоселенська — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Центральнои Рады — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Вячеслава Чорновола — 1

Гетьманськый — 1, 3

Демыденкивська — 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56

Олексы Грыщенка — 15

Островського — 69/2

Пантелеймона Кулиша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80/2, 81, 82

Степана Бандеры — 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118/1, 120, 120/1, 122, 122/1, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144/1, 146, 148, 150, 152.

Последние новости Украины:

