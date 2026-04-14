Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Вводятся плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 апреля, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ на сетях. Электроснабжение будут временно ограничивать в определенные часы, поэтому жителям советуют заранее ознакомиться с графиками.

С 08.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта и технического обслуживания электросетей. Работы производятся в пределах годовой программы оператора системы распределения для повышения надежности электроснабжения. Отключения коснутся следующих адресов:

с. Баловка улицы:

Балив чотырьох братив: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48

пров. Лисовый: 2, 4, 14

Лугова: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Мыру: 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15

пров. Ричковый: 1/5, 3, 5, 9, 11

Соснова: 4, 8, 9, 10/3, 13

пров. Тараса Шевченка: 7

Ювилейна: 6

с. Висычи улицы:

пров. Дачный: 1, 3, 5

пров. Зеленый: 1, 2

пров. Перемогы: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-А, 32, 36

Ставкова: 3

пров. Ставковый: 2, 4, 8, 12, 18, 20

пров. Тараса Шевченка: 1, 3, 4

Ювилейна: 8

пров. Ювилейный: 6

С 08:00 до 17:00 из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей не будет света в селе Свичкареве. Отключения запланированы по следующим адресам:

Мыколы Гоголя: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодижна: 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемогы: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Шосейна: 1, 3, 5, 7, 11, 13

в Юрия Кондратюка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

