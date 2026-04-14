Графики отключения света в Полтавской области на 15 апреля продлятся в части региона, где будут проводить важные работы, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько территориальных общин.
Вводятся плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 апреля, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ на сетях. Электроснабжение будут временно ограничивать в определенные часы, поэтому жителям советуют заранее ознакомиться с графиками.
С 08.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта и технического обслуживания электросетей. Работы производятся в пределах годовой программы оператора системы распределения для повышения надежности электроснабжения. Отключения коснутся следующих адресов:
с. Баловка улицы:
- Балив чотырьох братив: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48
- пров. Лисовый: 2, 4, 14
- Лугова: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- Мыру: 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15
- пров. Ричковый: 1/5, 3, 5, 9, 11
- Соснова: 4, 8, 9, 10/3, 13
- пров. Тараса Шевченка: 7
- Ювилейна: 6
с. Висычи улицы:
- пров. Дачный: 1, 3, 5
- пров. Зеленый: 1, 2
- пров. Перемогы: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13
- Польова: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-А, 32, 36
- Ставкова: 3
- пров. Ставковый: 2, 4, 8, 12, 18, 20
- пров. Тараса Шевченка: 1, 3, 4
- Ювилейна: 8
- пров. Ювилейный: 6
С 08:00 до 17:00 из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей не будет света в селе Свичкареве. Отключения запланированы по следующим адресам:
- Мыколы Гоголя: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12
- Молодижна: 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11
- Новосадова: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21
- Перемогы: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35
- Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А
- Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30
- Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- Шосейна: 1, 3, 5, 7, 11, 13
- Юрия Кондратюка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.
