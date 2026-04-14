Про це попередили кілька територіальних громад.

Вводяться планові графіки відключення світла у Полтавській області на 15 квітня, які пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на мережах. Електропостачання тимчасово обмежуватимуть у визначені години, тому жителям радять заздалегідь ознайомитися з графіками.

З 08:00 до 17:00 заплановані відключення електроенергії у зв’язку з проведенням капітального ремонту та технічного обслуговування електромереж. Роботи здійснюються в межах річної програми оператора системи розподілу для підвищення надійності електропостачання. Відключення торкнуться таких адрес:

с. Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48

пров. Лісовий: 2, 4, 14

Лугова: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Миру: 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15

пров. Річковий: 1/5, 3, 5, 9, 11

Соснова: 4, 8, 9, 10/3, 13

пров. Тараса Шевченка: 7

Ювілейна: 6

с. Вісичі вулиці:

пров. Дачний: 1, 3, 5

пров. Зелений: 1, 2

пров. Перемоги: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-А, 32, 36

Ставкова: 3

пров. Ставковий: 2, 4, 8, 12, 18, 20

пров. Тараса Шевченка: 1, 3, 4

Ювілейна: 8

пров. Ювілейний: 6

З 08:00 до 17:00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж не буде світла в селі Свічкареве. Відключення заплановані за такими адресами:

Миколи Гоголя: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодіжна: 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Шосейна: 1, 3, 5, 7, 11, 13

в Юрія Кондратюка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

