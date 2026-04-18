Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области доступна в соответствии с критериями уязвимости, сообщает Politeka.net.

Программу реализует Благотворительный фонд «Право на защиту» как партнер консорциума, координирующий ACTED при финансовой поддержке правительства США.

В рамках гуманитарной инициативы «Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой помощи населению, пострадавшему в результате войны в Украине (2023–2026)», предусмотрено оказание денежной поддержки.

Кто может претендовать на выплаты

Подать заявку могут как внутренне перемещенные лица, так и местные жители в Одесской области, однако при условии соответствия установленным критериям. В частности, помощь доступна для тех, кто:

  • имеет статус ВПЛ или проживает в пострадавших общинах;
  • проживает в прифронтовых районах или на расстоянии до 50 км от
  • государственной границы с РФ в определенных областях;
  • имеет низкий уровень дохода — менее 8422 грн на одного человека.

Отдельно предусмотрена возможность регистрации для внутренне перемещенных лиц, которые:

  • были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы безопасности;
  • переместились не ранее 45 дней назад, но не более полугода;
  • сейчас проживают дальше чем в 50 км от линии фронта или границы.

Решение об участии в программе принимается после комплексной оценки ситуации каждого заявителя. При этом учитываются:

  • уровень занятости и доходов;
  • наличие инвалидности или серьезных проблем со здоровьем;
  • состав семьи (в частности, наличие одиноких родителей);
  • возраст членов домохозяйства;
  • место жительства и их удаленность от зоны боевых действий;
  • тип населенного пункта (город или деревня);
  • статус перемещения;
  • способность семьи самостоятельно преодолевать финансовые затруднения.

Важно отметить, что даже полное соответствие отдельным критериям не гарантирует получение денежной помощи для пенсионеров в Одесской области, поскольку решение принимается с учетом совокупности факторов.

Какие документы нужны

Для прохождения регистрации необходимо подготовить пакет документов, подтверждающий личность и соответствие условиям программы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП) всех членов семьи;
  • реквизиты банковского счета (IBAN) для получения денежных средств;
  • документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие признаков уязвимости.

Во время регистрации все члены домохозяйства, которые включены в заявку, должны лично присутствовать в пункте регистрации. При невозможности прибытия маломобильного лица может быть организован выезд мобильной группы в пределах населенного пункта, где проводится регистрация.

