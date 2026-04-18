Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области доступна в соответствии с критериями уязвимости, сообщает Politeka.net.
Программу реализует Благотворительный фонд «Право на защиту» как партнер консорциума, координирующий ACTED при финансовой поддержке правительства США.
В рамках гуманитарной инициативы «Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой помощи населению, пострадавшему в результате войны в Украине (2023–2026)», предусмотрено оказание денежной поддержки.
Кто может претендовать на выплаты
Подать заявку могут как внутренне перемещенные лица, так и местные жители в Одесской области, однако при условии соответствия установленным критериям. В частности, помощь доступна для тех, кто:
- имеет статус ВПЛ или проживает в пострадавших общинах;
- проживает в прифронтовых районах или на расстоянии до 50 км от
- государственной границы с РФ в определенных областях;
- имеет низкий уровень дохода — менее 8422 грн на одного человека.
Отдельно предусмотрена возможность регистрации для внутренне перемещенных лиц, которые:
- были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы безопасности;
- переместились не ранее 45 дней назад, но не более полугода;
- сейчас проживают дальше чем в 50 км от линии фронта или границы.
Решение об участии в программе принимается после комплексной оценки ситуации каждого заявителя. При этом учитываются:
- уровень занятости и доходов;
- наличие инвалидности или серьезных проблем со здоровьем;
- состав семьи (в частности, наличие одиноких родителей);
- возраст членов домохозяйства;
- место жительства и их удаленность от зоны боевых действий;
- тип населенного пункта (город или деревня);
- статус перемещения;
- способность семьи самостоятельно преодолевать финансовые затруднения.
Важно отметить, что даже полное соответствие отдельным критериям не гарантирует получение денежной помощи для пенсионеров в Одесской области, поскольку решение принимается с учетом совокупности факторов.
Какие документы нужны
Для прохождения регистрации необходимо подготовить пакет документов, подтверждающий личность и соответствие условиям программы:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП) всех членов семьи;
- реквизиты банковского счета (IBAN) для получения денежных средств;
- документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие признаков уязвимости.
Во время регистрации все члены домохозяйства, которые включены в заявку, должны лично присутствовать в пункте регистрации. При невозможности прибытия маломобильного лица может быть организован выезд мобильной группы в пределах населенного пункта, где проводится регистрация.
