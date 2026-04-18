Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області доступна при відповідності до критеріїв вразливості, повідомляє Politeka.net.
Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.
У межах гуманітарної ініціативи «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої допомоги населенню, постраждалому внаслідок війни в Україні (2023–2026)» передбачено надання грошової підтримки.
Хто може претендувати на виплати
Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі в Одеській області, однак за умови відповідності встановленим критеріям. Зокрема, допомога доступна для тих, хто:
- має статус ВПО або проживає у постраждалих громадах;
- мешкає у прифронтових районах або на відстані до 50 км від
- державного кордону з рф у визначених областях;
- має низький рівень доходу — менше ніж 8422 грн на одну особу.
Окремо передбачено можливість реєстрації для внутрішньо переміщених осіб, які:
- були змушені покинути свої домівки через загрозу безпеці;
- перемістилися не раніше ніж 45 днів тому, але не більше ніж пів року;
- наразі проживають далі ніж за 50 км від лінії фронту або кордону.
Рішення щодо участі в програмі ухвалюється після комплексної оцінки ситуації кожного заявника. При цьому враховуються:
- рівень зайнятості та доходів;
- наявність інвалідності або серйозних проблем зі здоров’ям;
- склад родини (зокрема, наявність одиноких батьків);
- вік членів домогосподарства;
- місце проживання та його віддаленість від зони бойових дій;
- тип населеного пункту (місто чи село);
- статус переміщення;
- здатність родини самостійно долати фінансові труднощі.
Важливо зазначити, що навіть повна відповідність окремим критеріям не гарантує отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області, оскільки рішення приймається з урахуванням сукупності факторів.
Які документи потрібні
Для проходження реєстрації необхідно підготувати пакет документів, що підтверджує особу та відповідність умовам програми:
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер платника податків (РНОКПП) усіх членів родини;
- реквізити банківського рахунку (IBAN) для отримання коштів;
- документи, які підтверджують склад домогосподарства та наявність ознак вразливості.
Під час реєстрації всі члени домогосподарства, які включені до заявки, мають бути особисто присутніми в пункті реєстрації. У разі неможливості прибуття маломобільної особи може бути організований виїзд мобільної групи в межах населеного пункту, де проводиться реєстрація.
