Подати заявку на грошову допомогу для пенсіонерів можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі в Одеській області.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області доступна при відповідності до критеріїв вразливості, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

У межах гуманітарної ініціативи «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої допомоги населенню, постраждалому внаслідок війни в Україні (2023–2026)» передбачено надання грошової підтримки.

Хто може претендувати на виплати

Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі в Одеській області, однак за умови відповідності встановленим критеріям. Зокрема, допомога доступна для тих, хто:

має статус ВПО або проживає у постраждалих громадах;

мешкає у прифронтових районах або на відстані до 50 км від

державного кордону з рф у визначених областях;

має низький рівень доходу — менше ніж 8422 грн на одну особу.

Окремо передбачено можливість реєстрації для внутрішньо переміщених осіб, які:

були змушені покинути свої домівки через загрозу безпеці;

перемістилися не раніше ніж 45 днів тому, але не більше ніж пів року;

наразі проживають далі ніж за 50 км від лінії фронту або кордону.

Рішення щодо участі в програмі ухвалюється після комплексної оцінки ситуації кожного заявника. При цьому враховуються:

рівень зайнятості та доходів;

наявність інвалідності або серйозних проблем зі здоров’ям;

склад родини (зокрема, наявність одиноких батьків);

вік членів домогосподарства;

місце проживання та його віддаленість від зони бойових дій;

тип населеного пункту (місто чи село);

статус переміщення;

здатність родини самостійно долати фінансові труднощі.

Важливо зазначити, що навіть повна відповідність окремим критеріям не гарантує отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області, оскільки рішення приймається з урахуванням сукупності факторів.

Які документи потрібні

Для проходження реєстрації необхідно підготувати пакет документів, що підтверджує особу та відповідність умовам програми:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП) усіх членів родини;

реквізити банківського рахунку (IBAN) для отримання коштів;

документи, які підтверджують склад домогосподарства та наявність ознак вразливості.

Під час реєстрації всі члени домогосподарства, які включені до заявки, мають бути особисто присутніми в пункті реєстрації. У разі неможливості прибуття маломобільної особи може бути організований виїзд мобільної групи в межах населеного пункту, де проводиться реєстрація.

