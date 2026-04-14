Прогноз на неделю с 15 по 21 апреля в Полтавской области свидетельствует о преимущественно облачная погода с периодическими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 апреля в Полтавской области предупреждает о нестабильных атмосферных колебаниях, сообщает Politeka.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в регионе будет преобладать переменная облачность без существенных осадков в начале периода, но затем ситуация изменится.

Температура воздуха будет колебаться в пределах весенних значений, без резких скачков, однако влажность будет оставаться повышенной.

Так, 15 апреля в регионе небо на протяжении всего дня будет оставаться затянутым облаками. Температура ночью составит около +8°, ​​днем ​​будет подниматься до +10°, а ветер будет усиливаться до 4.6 м/с.

Уже 16 апреля ситуация немного улучшится, ведь дневное потепление достигнет +15°, а к вечеру небо частично прояснится.

На следующий день, 17 апреля, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 апреля в Полтавской области предполагает преимущественно облачную атмосферу с кратковременными прояснениями днем.

Температура будет держаться на уровне +10° ночью и до +13° днем. 18 апреля станет нестабильнее, поскольку синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня, а столбики термометров не превысят +13°.

19 апреля облачность сохранится, а днем ​​возможен мелкий дождь, постепенно прекратившийся к вечеру. Температура остается умеренной, до +12° днем.

20 апреля также принесет осадки в дневные часы, хотя ночь и утро пройдут без дождя. Воздух прогреется до +11°.

21 апреля облачно с периодическими прояснениями. В ночные и утренние часы осадков не ожидается, но днем ​​возможен небольшой дождь, который стихнет до вечера.

Итак, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 апреля в Полтавской области указывает на достаточно влажный период.

Последние новости Украины:

