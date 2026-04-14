Прогноз на тиждень з 15 до 21 квітня в Полтавській області свідчить про переважно хмарну погоду з періодичними дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 15 до 21 квітня в Полтавській області передбачає нестабільні атмосферні умови, повідомляє Politeka.

За даними метеорологів, найближчими днями в регіоні переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів на початку періоду, однак потім ситуація зміниться.

Температура повітря коливатиметься в межах весняних значень, без різких стрибків, проте вологість залишатиметься підвищеною.

Так, 15 квітня у регіоні небо протягом усього дня залишатиметься затягнутим хмарами. Температура вночі становитиме близько +8°, вдень підніматиметься до +10°, а вітер посилюватиметься до 4.6 м на секунду.

Вже 16 квітня ситуація трохи покращиться, адже денне потепління сягне +15°, а ввечері небо частково проясниться.

Наступного дня, 17 квітня, прогноз погоди на тиждень з 15 до 21 квітня в Полтавській області передбачає переважно хмарну атмосферу з короткочасними проясненнями вдень.

Температура триматиметься на рівні +10° вночі та до +13° вдень. 18 квітня стане більш нестабільним, оскільки синоптики прогнозують дощ протягом усього дня, а стовпчики термометрів не перевищать +13°.

19 квітня хмарність збережеться, а вдень можливий дрібний дощ, який поступово припиниться до вечора. Температура залишатиметься помірною, до +12° вдень.

20 квітня також принесе опади у денні години, хоча ніч і ранок минуть без дощу. Повітря прогріється до +11°.

21 квітня буде хмарно з періодичними проясненнями. У нічні та ранкові години опадів не очікується, проте вдень можливий невеликий дощ, який стихне до вечора.

Тож, прогноз погоди на тиждень з 15 до 21 квітня в Полтавській області вказує на достатньо вологий період.

