График отключения газа с 16 по 17 апреля в Днепропетровской области охватывает ряд адресов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 16 по 17 апреля в Днепропетровской области будет касаться Днепра, Подгороднего и Обуховки.

В городе Днепр 16.04.2026 голубое топливо временно не будут подавать по адресам ул. Сечевых стрелков, 4, ул. Центральная, 2/4 и ул. Святослава Храброго, 30.

17.04.2026 года ограничения коснутся жильцов домов по ул. Даниила Самойловича, 1, пр. Героев, 11 и ул. Набережная Победы, 54

Работы производятся в рамках планового обслуживания, которое предусматривает проверку технического состояния сетей и их подготовку к дальнейшей безопасной эксплуатации.

В городе Подгородное 16.04.2026 отключение будет касаться сразу нескольких улиц и садовых обществ.

В частности, газоснабжение временно прекратят по ул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8, ул. Апельсиновая, 1, 6, ул. Лимонная, 1-5, 7, ул. Мандариновой, 1-3, 7, 9, а также в с/т Ландыш, 1, 2, 4.

В компании обращают внимание, что такие работы необходимы для поддержания стабильной работы системы и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

График отключения газа с 16 по 17 апреля в Днепропетровской области включает в себя пгт. Обуховка, где 17.04.2026 временно ограничат распределение топлива по адресам ул. Некрасова, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 30, 30а, 32, 34, 36.

Специалисты отмечают, что возобновление распределения голубого топлива будет производиться только после полного завершения работ.

