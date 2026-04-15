Графік відключення газу з 16 по 17 квітня у Дніпропетровській області охоплює низку адрес, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 16 по 17 квітня у Дніпропетровській області стосуватиметься Дніпра, Підгороднього та Обухівки.

У місті Дніпро 16.04.2026 року блакитне паливо тимчасово не подаватимуть за адресами вул. Січових стрільців, 4, вул. Центральна, 2/4 та вул. Святослава Хороброго, 30.

17.04.2026 року обмеження торкнуться мешканців будинків на вул. Данила Самойловича, 1, пр. Героїв, 11 та вул. Набережна Перемоги, 54.

Роботи проводяться в межах планового обслуговування, яке передбачає перевірку технічного стану мереж та їх підготовку до подальшої безпечної експлуатації.

У місті Підгороднє 16.04.2026 року відключення стосуватиметься одразу кількох вулиць і садових товариств.

Зокрема, газопостачання тимчасово припинять на вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8, вул. Апельсинова, 1, 6, вул. Лимонна, 1-5, 7, вул. Мандаринова, 1-3, 7, 9, а також у с/т Ландиш, 1, 2, 4.

У компанії звертають увагу, що такі роботи є необхідними для підтримання стабільної роботи системи та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Графік відключення газу з 16 по 17 квітня у Дніпропетровській області включає смт. Обухівка, де 17.04.2026 року тимчасово обмежать розподіл палива за адресами вул. Некрасова, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 30, 30а, 32, 34, 36.

Фахівці наголошують, що відновлення розподілу блакитного палива здійснюватиметься лише після повного завершення робіт.

Останні новини України:

