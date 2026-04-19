Работа для пенсионеров в Днепропетровской области постепенно расширяет список доступных вакансий в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области сохраняет стабильный спрос на рынке труда, предлагая варианты как физической занятости, так и позиции для специалистов по технической подготовке, передает Politeka.

По данным объявлений на платформе Work.ua , работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов постарше. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сферах транспорта, производства и услуг, где важны опыт и дисциплина.

Одной из доступных позиций является работа водителя такси в сервисе Uklon. Компания предоставляет автомобиль для выполнения заказов, а ориентировочный доход составляет от 25 до 30 тысяч гривен. Водитель получает до 65% от кассы. Среди требований – удостоверение категории B, опыт управления от девяти месяцев и наличие смартфона.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепропетровской области – вакансия инженера-конструктора в компании «ЭДС-ТРАНСФОРМЕР» в Днепре. Предприятие занимается производством силовых трансформаторов и организует полный производственный цикл.

Работодатель предлагает официальное оформление, пятидневный график с 08:00 до 17:00 и служебную перевозку по городу. Заработная плата составляет около 30 тысяч гривен.

Среди высокооплачиваемых вариантов также должность водителя-экспедитора в сервисе Zakaz.ua. Компания предлагает стабильный доход около 40 тысяч гривен с выплатами дважды в месяц.

Также следует отметить, что специалисты отмечают, что такие вакансии позволяют людям пенсионного возраста оставаться экономически активными и расширяют их возможности трудоустройства на местном рынке.

