Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області поступово розширює перелік доступних вакансій у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області зберігає стабільний попит на ринку праці, пропонуючи варіанти як фізичної зайнятості, так і позиції для фахівців із технічною підготовкою, передає Politeka.

За даними оголошень на платформі Work.ua, роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку. Найбільше пропозицій зосереджено у сферах транспорту, виробництва та послуг, де важливі досвід і дисципліна.

Однією з доступних позицій є робота водія таксі в сервісі Uklon. Компанія надає автомобіль для виконання замовлень, а орієнтовний дохід становить від 25 до 30 тисяч гривень. Водій отримує до 65% від каси. Серед вимог — посвідчення категорії B, досвід керування від дев’яти місяців і наявність смартфона.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області — вакансія інженера-конструктора в компанії «ЕДС-ТРАНСФОРМЕР» у Дніпрі. Підприємство займається виготовленням силових трансформаторів та організовує повний виробничий цикл.

Роботодавець пропонує офіційне оформлення, п’ятиденний графік з 08:00 до 17:00 і службове перевезення містом. Заробітна плата становить приблизно 30 тисяч гривень.

Серед високооплачуваних варіантів також є посада водія-експедитора у сервісі Zakaz.ua. Компанія пропонує стабільний дохід близько 40 тисяч гривень із виплатами двічі на місяць.

Також варто зауважити, що фахівці відзначають, що такі вакансії дозволяють людям пенсійного віку залишатися економічно активними та розширюють їхні можливості працевлаштування на місцевому ринку.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області поступово розширює перелік доступних вакансій у різних сферах.

Останні новини України:

