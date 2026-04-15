Новый график движения поездов в Черниговской области обновляет "Укрзализныця", вводя дополнительные рейсы через Нежин и меняя часть маршрутов с 16-19 апреля, передает Politeka.

По данным перевозчика, с 16 апреля ежедневно начинают курсировать новые сообщения между Киевом и Гребенкой, а также направление в Нежин. Среди них рейс №884 Киев-Волынский – Гребенка (17:14–20:08) и №898 Киев-Волынский – Нежин (18:09–20:15).

С 17 апреля расширяется дневная сетка движения. Прилагаются маршруты №881 Гребенка – Киев-Волынский (05:06–07:45), №882 Киев-Волынский – Гребенка (08:38–11:19), №883 Гребенка – Киев-Волынский (13:53–16:35), а также №893 Конотоп –7-4: №894 Киев-Пассажирский – Нежин (08:19–10:14) и №897 Нежин – Киев-Волынский (12:55–14:58).

Отдельно с 16 апреля в будни возобновляется пригородное сообщение №6920 Киев-Волынский – Нежин, которое будет отправляться в 17:00 и прибывать в 20:04. Часть дублирующих рейсов при этом снимается с расписания, поэтому пассажирам советуют проверять актуальные данные перед поездкой.

Также фиксируются изменения по другим направлениям. В частности, рейсы №6621 и №6623 Киев-Пассажирский – Тетерев теперь отправляются из Киев-Пассажирского в 18:55 и 20:42 соответственно с корректировкой стартовых станций. Обратный маршрут №6622 Тетерев – Киев-Пассажирский прибывает в 19:35, а №6624 Тетерев – Борщаговка завершается в 20:58.

С 17 апреля также обновляется курсирование: состав №6009 Киев-Пассажирский – Фастов переходит на ежедневный режим, включая выходные. Рейс №6905 Нежин – Киев-Волынский меняет конечную станцию ​​и прибывает в 07:03, а №6910 Киев-Волынский – Нежин отправляется в 09:35. Дополнительно №6911 Нежин – Киев-Волынский прибывает в 08:36.

В конце периода, с 19 апреля, поезд №7042 Фастов-1 – Киев-Пассажирский смещает время отправления на 15:21 вместо предыдущих 15:24.

По обновленной информации, новый график движения поездов в Черниговской области учитывает усиление сообщения с Нежином и оптимизацию пригородных и междугородных маршрутов, что позволяет перераспределить пассажиропоток между ключевыми направлениями.

Источник

Последние новости Украины:

