Подорожание проезда во Львове вступило в силу 16 мая, передает Politeka.

Город ввел новые тарифы для всех видов общественного транспорта.

Об изменениях сообщили во Львовском городском совете . В зависимости от способа расчета пассажиры будут платить разную сумму за поездку.

Самая низкая цена предназначена для студентов, пользующихся картой LeoКарт. Для этой категории билет стоит 11,5 грн. Владельцы общей транспортной карты или пользователи мобильного приложения платят 23 гривны.

Расчет банковской картой или смартфоном с поддержкой NFC обойдется в 26 гривен. Самым дорогим вариантом остается наличность – 30 гривен за одну поездку.

Отдельно посмотрели расценки на перевозку багажа. При безналичной оплате тариф составляет 23 гривны, в то время как наличный расчет стоит 30.

Также обновили стоимость абонементов. Студенческий проездной на все виды транспорта теперь стоит 575 гривен, общий – 1150.

В мэрии объясняют корректировку экономическими факторами. В частности, существенно выросли расходы на горючее. Если при предварительном пересмотре тарифов литр дизеля стоил около 48 гривен, то сейчас его цена превышает 90.

В то же время, подорожание проезда во Львове стало результатом длительного обсуждения, которое городские власти проводили вместе с общественностью еще в прошлом году. После анализа расходов перевозчиков и финансовых показателей было принято решение об обновлении действующих цен.

Местная администрация отмечает, что новые условия должны помочь поддерживать стабильную работу транспортной сети и обеспечить надлежащий уровень обслуживания пассажиров.

Источник: Львовский горсовет

