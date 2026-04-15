Новий графік руху поїздів у Чернігівській області оновлює “Укрзалізниця”, запроваджуючи додаткові рейси через Ніжин та змінюючи частину маршрутів із 16–19 квітня, передає Politeka.

За даними перевізника, з 16 квітня щоденно починають курсувати нові сполучення між Києвом і Гребінкою, а також напрямок до Ніжина. Серед них рейс №884 Київ-Волинський – Гребінка (17:14–20:08) та №898 Київ-Волинський – Ніжин (18:09–20:15).

Із 17 квітня розширюється денна сітка руху. Додаються маршрути №881 Гребінка – Київ-Волинський (05:06–07:45), №882 Київ-Волинський – Гребінка (08:38–11:19), №883 Гребінка – Київ-Волинський (13:53–16:35), а також №893 Конотоп – Київ-Пасажирський (04:05–07:17), №894 Київ-Пасажирський – Ніжин (08:19–10:14) і №897 Ніжин – Київ-Волинський (12:55–14:58).

Окремо з 16 квітня у будні відновлюється приміське сполучення №6920 Київ-Волинський – Ніжин, яке вирушатиме о 17:00 та прибуватиме о 20:04. Частину дублюючих рейсів при цьому знімають із розкладу, тож пасажирам радять перевіряти актуальні дані перед поїздкою.

Також фіксуються зміни на інших напрямках. Зокрема, рейси №6621 та №6623 Київ-Пасажирський – Тетерів тепер відправляються з Київ-Пасажирського о 18:55 та 20:42 відповідно, із коригуванням стартових станцій. Зворотний маршрут №6622 Тетерів – Київ-Пасажирський прибуває о 19:35, а №6624 Тетерів – Борщагівка завершується о 20:58.

Із 17 квітня також оновлюється курсування: склад №6009 Київ-Пасажирський – Фастів переходить на щоденний режим, включно з вихідними. Рейс №6905 Ніжин – Київ-Волинський змінює кінцеву станцію та прибуває о 07:03, а №6910 Київ-Волинський – Ніжин вирушає о 09:35. Додатково №6911 Ніжин – Київ-Волинський прибуває о 08:36.

Наприкінці періоду, з 19 квітня, поїзд №7042 Фастів-1 – Київ-Пасажирський зміщує час відправлення на 15:21 замість попередніх 15:24.

За оновленою інформацією, новий графік руху поїздів у Чернігівській області враховує посилення сполучення з Ніжином та оптимізацію приміських і міжміських маршрутів, що дозволяє перерозподілити пасажиропотік між ключовими напрямками.

Нагадаємо Politeka писала,Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: в ПФУ відповіли, у кого збільшаться виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: стало відомо, як змінилися розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області: як отримати бажану підтримку.