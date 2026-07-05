Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области приобретает актуальность на фоне обновления стоимости вывоза бытовых отходов в Смеле, передает Politeka.

Решение было принято после длительного экономического анализа и обсуждения с общественностью.

Предыдущий тариф пересматривался еще в 2020 году. С этого времени существенно возросли расходы на горючее, техническое обслуживание спецтранспорта, запчасти и оплату труда. В городском совете отмечают: без корректировки цены стабильное функционирование коммунального предприятия оказалось под угрозой.

По словам представителей власти, убыточная работа могла привести к износу техники, нарушению графиков и ухудшению санитарного состояния общины. Особое внимание уделяется кадровому вопросу, ведь надлежащая заработная плата является залогом сохранения квалифицированных работников в сложный военный период.

Решение об установлении нового тарифа не было упразднено депутатами Смелянского городского совета. Оно принято в соответствии с действующим законодательством и после учета экономических расчетов. В то же время местные власти отмечают, что учитывают мнение жителей, в частности, относительно электронных петиций.

Для понимания ситуации в регионе представлены сравнительные показатели. В Смеле услуга, предоставляемая СКП «Коммунальщик», стоит 50,90 грн для частного сектора и 50,47 грн для многоквартирных домов. В Черкассах КП "Черкасская служба чистоты" планирует установить тарифы на уровне 87,07 грн и 69,39 грн соответственно.

В Умани ООО «Экоклинер» предлагает 59,78 грн. для частных домовладений и 69,33 грн. для многоэтажек. В Тальном показатели составляют 64,72 грн и 61,64 грн, в Жашкове – 66,45 грн и 54,90 грн, в Золотоноше – 57,94 грн. В Звенигородке стоимость достигает 64,84 грн и 56,00 грн, в Каменце - 51,44 грн, а в Корсунь-Шевченковском - 52,00 грн.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области является частью общеукраинской тенденции экономически обоснованного формирования цен. Такой подход призван обеспечить качество услуг и стабильную работу коммунальной инфраструктуры.

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