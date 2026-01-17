Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области коснулось водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов, сообщает Politeka.

С начала года жители региона получили счета по новым ставкам, утвержденным Каневским городским советом и его исполнительным комитетом.

Цена централизованной подачи воды составляет 55,74 гривен за кубометр, канализация – 38,28 грн. Стоимость вывоза мусора выросла примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой платеж составит 48,14 гривен на человека ежемесячно, а в частном секторе — 48,14 с контейнером и 40,02 грн без него.

Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется в 127,49 грн для населения, 138,74 для бюджетных учреждений и 182,48 для других организаций. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан отметил, что повышение тарифов связано с экономическими показателями предприятий, ростом минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего и материалов, а также налоговой нагрузкой.

Часть расходов покрывают субсидии и льготы социально уязвимых категорий. Это позволяет поддерживать стабильную работу служб, своевременную оплату труда персонала и надлежащее содержание инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года. Гражданам советуют планировать расходы заранее и оплачивать счета вовремя во избежание накопления долгов и обеспечить стабильное обслуживание.

В то же время важно регулярно отслеживать официальные сообщения совета, чтобы своевременно реагировать на изменения и избежать недоразумений при оплате услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.