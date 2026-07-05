Підвищення тарифів на комунальні послуги у Черкаській області є частиною загальноукраїнської тенденції до економічно обґрунтованого формування цін.

Ппідвищення тарифів на комунальні послуги у Черкаській області набуває актуальності на тлі оновлення вартості вивезення побутових відходів у Смілі, передає Politeka.

Рішення ухвалили після тривалого економічного аналізу та обговорення з громадськістю.

Попередній тариф переглядали ще у 2020 році. Відтоді суттєво зросли витрати на пальне, технічне обслуговування спецтранспорту, запчастини та оплату праці. У міській раді наголошують: без коригування ціни стабільне функціонування комунального підприємства опинилося б під загрозою.

За словами представників влади, збиткова робота могла призвести до зношення техніки, порушення графіків і погіршення санітарного стану громади. Особливу увагу приділяють кадровому питанню, адже належна заробітна плата є запорукою збереження кваліфікованих працівників у складний воєнний період.

Рішення про встановлення нового тарифу не було скасоване депутатами Смілянської міської ради. Воно ухвалене відповідно до чинного законодавства та після врахування економічних розрахунків. Водночас місцева влада зазначає, що враховує думку жителів, зокрема щодо електронних петицій.

Для розуміння ситуації у регіоні наведено порівняльні показники. У Смілі послуга, яку надає СКП «Комунальник», коштує 50,90 грн для приватного сектору та 50,47 грн для багатоквартирних будинків. У Черкасах КП «Черкаська служба чистоти» планує встановити тарифи на рівні 87,07 грн і 69,39 грн відповідно.

В Умані ТОВ «Екоклінер» пропонує 59,78 грн для приватних домоволодінь та 69,33 грн для багатоповерхівок. У Тальному показники становлять 64,72 грн і 61,64 грн, у Жашкові — 66,45 грн та 54,90 грн, у Золотоноші — 57,94 грн. У Звенигородці вартість сягає 64,84 грн і 56,00 грн, у Кам’янці — 51,44 грн, а в Корсуні-Шевченківському — 52,00 грн.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Черкаській області є частиною загальноукраїнської тенденції до економічно обґрунтованого формування цін. Такий підхід покликаний забезпечити якість послуг і стабільну роботу комунальної інфраструктури.

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