Денежная помощь в Днепропетровской области предусматривает несколько направлений поддержки для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев.

В Днепропетровской области выплачивают денежную помощь для пенсионеров и других категорий населения, но получить их можно только при соответствии критериям, пишет Politeka.net.

О выплатах объявили в организации Красный Крест Украины.

Программа предусматривает несколько направлений поддержки граждан, пострадавших в результате войны, с учетом их социального положения и жизненных обстоятельств.

Отдельное направление охватывает эвакуированных лиц, включая людей пенсионного возраста и не только

Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за обстрелов или угроз безопасности и успел зарегистрироваться в транзитном центре в течение 45 дней после эвакуации. Основная цель этой помощи – покрыть базовые расходы в первые месяцы после переезда и облегчить адаптацию на новом месте. Размер выплаты составляет 12 300 гривен на одного человека. Она предоставляется единовременно и рассчитана ориентировочно на трехмесячный период.

Еще одно направление касается граждан, непосредственно пострадавших от обстрелов.

Денежная помощь в Днепропетровской области предусмотрена для тех, чье жилье было разрушено или существенно повреждено и стало непригодным для проживания. Также на выплаты могут рассчитывать семьи, в составе которых есть раненые или погибшие в результате боевых действий. В этом случае целью является оперативное снабжение людей ресурсами для покрытия первоочередных потребностей. Сумма пособия также составляет 12 300 гривен на одного человека и выплачивается единовременно.

Кроме того, программа предусматривает поддержку для внутренне перемещенных лиц, в частности, пенсионеров и других переселенцев, которые длительное время не могут получить государственные социальные выплаты.

Речь идет о людях, которые более шести месяцев проживают вне дома, находятся в относительно безопасных регионах, но из-за бюрократических трудностей, отсутствия документов или ограниченного доступа в государственные учреждения не получают надлежащей помощи.

В этом случае финансовая поддержка оказывается на более длительный период – от трех до девяти месяцев в зависимости от индивидуальной ситуации домохозяйства. Ежемесячные выплаты составляют:

2000 гривен для взрослых;

3000 гривен для детей;

3000 гривен для лиц с инвалидностью.

Для получения дополнительной информации по участию в программе граждане могут обратиться в информационный центр Общества Красного Креста Украины или в ближайшее местное отделение организации.

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