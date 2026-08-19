Пенсия в Одесской области для человека с инвалидностью может быть больше стандартной выплаты, если выполняются определенные условия, пишет Politeka.net.
На сумму влияют не только установленная группа, но и возраст назначения, страховой стаж и факт трудоустройства.
По общим правилам размер выплаты зависит от группы. Для I группы предусмотрено 100% пенсии по возрасту, для II – 90%, а для III – 50%.
Однако для отдельных неработающих получателей действует другой механизм. При наличии необходимого стажа человек со II группой может получать денежные средства в размере пенсии по возрасту.
Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .
Сколько лет стажа нужно
Требования зависят от возраста, когда инвалидность была установлена впервые.
Если это произошло до 46 лет включительно, женщине необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчине - 25 лет.
Для лиц, которым инвалидность была установлена до 48 лет, показатель составляет 21 год для женщин и 26 — для мужчин.
До 50 лет требуется соответственно 22 и 27 лет. Если статус был установлен до 53 лет, необходимо 23 года женщинам и 28 мужчинам.
При установлении инвалидности до 56 лет требование возрастает до 24 лет для женщин и 29 для мужчин.
Самый большой порог предназначен для возраста до 59 лет: 25 лет стажа для женщин и 30 – для мужчин.
Что меняется после достижения пенсионного возраста
Для неработающих граждан с II группой есть еще одна возможность. Если инвалидность была установлена уже после достижения пенсионного возраста, можно выбрать выплату по возрастному расчету.
Тогда женщине нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа, мужчине – 35 лет.
Аналогичное право предусмотрено для неработающих людей с III группой, если они отвечают требованиям по продолжительности страхового стажа.
При назначении средств Пенсионный фонд применяет тот вариант, который выгоднее для получателя.
Если человек с инвалидностью уволился уже после назначения выплаты, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. В документе следует указать факт прекращения работы и попросить просмотреть способ вычисления.
О трудоустройстве нужно сообщать
Статус неработающего лица имеет значение для получения выплаты по возрастному расчету. Поэтому о новом трудоустройстве необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд.
Если этого не сделать, может произойти переплата. В таком случае избыточно полученные средства могут потребовать возвращения.
Право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту определено статьей 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Следовательно, пенсия в Одесской области для граждан со II или III группой инвалидности не обязательно ограничивается стандартными 90 или 50%. При соответствующем стаже, возрасте и отсутствии работы выплату могут рассчитать по правилам, предусматривающим больший размер.
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