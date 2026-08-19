Пенсия в Одесской области для граждан II или III группы инвалидности не обязательно ограничивается стандартными 90% или 50%.

Пенсия в Одесской области для человека с инвалидностью может быть больше стандартной выплаты, если выполняются определенные условия, пишет Politeka.net.

На сумму влияют не только установленная группа, но и возраст назначения, страховой стаж и факт трудоустройства.

По общим правилам размер выплаты зависит от группы. Для I группы предусмотрено 100% пенсии по возрасту, для II – 90%, а для III – 50%.

Однако для отдельных неработающих получателей действует другой механизм. При наличии необходимого стажа человек со II группой может получать денежные средства в размере пенсии по возрасту.

Информацию об этом предоставляет Правительственный портал .

Сколько лет стажа нужно

Требования зависят от возраста, когда инвалидность была установлена ​​впервые.

Если это произошло до 46 лет включительно, женщине необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчине - 25 лет.

Для лиц, которым инвалидность была установлена ​​до 48 лет, показатель составляет 21 год для женщин и 26 — для мужчин.

До 50 лет требуется соответственно 22 и 27 лет. Если статус был установлен до 53 лет, необходимо 23 года женщинам и 28 мужчинам.

При установлении инвалидности до 56 лет требование возрастает до 24 лет для женщин и 29 для мужчин.

Самый большой порог предназначен для возраста до 59 лет: 25 лет стажа для женщин и 30 – для мужчин.

Что меняется после достижения пенсионного возраста

Для неработающих граждан с II группой есть еще одна возможность. Если инвалидность была установлена ​​уже после достижения пенсионного возраста, можно выбрать выплату по возрастному расчету.

Тогда женщине нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа, мужчине – 35 лет.

Аналогичное право предусмотрено для неработающих людей с III группой, если они отвечают требованиям по продолжительности страхового стажа.

При назначении средств Пенсионный фонд применяет тот вариант, который выгоднее для получателя.

Если человек с инвалидностью уволился уже после назначения выплаты, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. В документе следует указать факт прекращения работы и попросить просмотреть способ вычисления.

О трудоустройстве нужно сообщать

Статус неработающего лица имеет значение для получения выплаты по возрастному расчету. Поэтому о новом трудоустройстве необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд.

Если этого не сделать, может произойти переплата. В таком случае избыточно полученные средства могут потребовать возвращения.

Право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту определено статьей 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Следовательно, пенсия в Одесской области для граждан со II или III группой инвалидности не обязательно ограничивается стандартными 90 или 50%. При соответствующем стаже, возрасте и отсутствии работы выплату могут рассчитать по правилам, предусматривающим больший размер.

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