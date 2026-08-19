Дефицит продуктов в Винницкой области в данных данных непосредственно не подтвержден конкретными объемами местных запасов.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усилить давление на цены крупы, ведь сокращение производства отдельных культур уже сказывается на стоимости гречки, пшена и ячменя, пишет Politeka.net.

О тенденциях на рынке рассказал руководитель аналитической службы ИА "АПК-Информ" и технический эксперт ФАО Украина по вопросам рынков и торговли Андрей Купченко. Об этом он сообщил во время конференции Grain Processing Forum 2026, организованной союзом «Мукомолы Украины» совместно с ФАО Украина в рамках Agro Ukraine Week.

Наиболее заметная ситуация сложилась с гречкой. В настоящее время ее производство оценивают в 70,8 тыс. тонн , что на 37,7% меньше , чем в предыдущем сезоне.

Сокращение предложения уже повлияло на стоимость. По итогам 2025 года средняя цена реализации культуры поднялась почти до 14 тыс. грн за тонну . Для потребителей крупа подорожала почти до 80 грн за килограмм .

Разница между регионами также остается значительной. По словам эксперта, ценник на гречневую крупу в разных областях может отличаться примерно на 20 грн за кг .

Меньше производят и проса. Объем оценивают примерно в 60 тыс. тонн , что почти втрое ниже предыдущих показателей.

Для пищевой переработки этого объема достаточно, однако уже заметны отдельные сигналы сокращения предложения. Это отражается на стоимости пшена.

В 2025 году средняя цена реализации проса достигла рекордных 8,8 тыс. грн за тонну . В мае 2026-го потребительский ценник пшена достиг 57,1 грн за кг , что стало максимальным показателем.

Другая ситуация наблюдается с ячменем. Его производство сократилось до 5,2 млн. тонн , но непосредственной угрозы дефицита для пищевой переработки специалист не видит.

Основной вопрос касается экспорта и объемов, которые Украина сможет продать за границу. По оценке аналитика, внутренние запасы остаются достаточными для продовольственной безопасности.

В то же время дорожает и ячневая крупа. В мае 2026 года ее средняя стоимость составила почти 26 грн за кг , что на 7% больше , чем в начале года.

Таким образом, дефицит продуктов в Винницкой области в данных данных непосредственно не подтвержден конкретными объемами местных запасов. Однако общеукраинское сокращение производства отдельных культур создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на доступную крупу.

Источник: agroportal

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