Грошова допомога у Дніпропетровській області передбачає кілька напрямів підтримки для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців.

У Дніпропетровській області виплачують грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій населення, але отримати їх можна лише при відповідності критеріям, пише Politeka.net.

Про виплати оголосили у організації Червоний Хрест України.

Програма передбачає кілька напрямів підтримки для громадян, які постраждали внаслідок війни, з урахуванням їхнього соціального становища та життєвих обставин.

Окремий напрям охоплює евакуйованих осіб, включно з людьми пенсійного віку і не тільки

Йдеться про тих, хто був змушений залишити свої домівки через обстріли або загрозу безпеці та встиг зареєструватися у транзитному центрі протягом 45 днів після евакуації. Основна мета цієї допомоги — покрити базові витрати в перші місяці після переїзду та полегшити адаптацію на новому місці. Розмір виплати становить 12 300 гривень на одну особу. Вона надається одноразово та розрахована орієнтовно на тримісячний період.

Ще один напрям стосується громадян, які безпосередньо постраждали від обстрілів

Грошова допомога у Дніпропетровській області передбачена для тих, чиє житло було зруйноване або суттєво пошкоджене і стало непридатним для проживання. Також на виплати можуть розраховувати родини, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок бойових дій. У цьому випадку метою є оперативне забезпечення людей ресурсами для покриття першочергових потреб. Сума допомоги також становить 12 300 гривень на одну особу і виплачується одноразово.

Крім того, програма передбачає підтримку для внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсіонерів та інших переселенців, які тривалий час не можуть отримати державні соціальні виплати.

Йдеться про людей, які понад шість місяців проживають поза домом, перебувають у відносно безпечних регіонах, але через бюрократичні труднощі, відсутність документів або обмежений доступ до державних установ не отримують належної допомоги.

У цьому випадку фінансова підтримка надається на триваліший період — від трьох до дев’яти місяців залежно від індивідуальної ситуації домогосподарства. Щомісячні виплати становлять:

2000 гривень для дорослих;

3000 гривень для дітей;

3000 гривень для осіб з інвалідністю.

Для отримання додаткової інформації щодо участі у програмі громадяни можуть звернутися до інформаційного центру Товариства Червоного Хреста України або до найближчого місцевого відділення організації.

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