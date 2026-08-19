Денежная помощь для ВПЛ и других уязвимых категорий в Харьковской области доступна в разных денежных размерах.

Общество Красного Креста продолжает реализовывать денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.

В первую очередь она направлена ​​на жителей регионов, регулярно терпящих российские обстрелы, а также на эвакуированных граждан, пострадавших и внутренне перемещенных лиц.

Как говорится в сообщении Красного Креста, размер выплат зависит от категории получателя, его жизненных обстоятельств и уровня потребности в финансовой поддержке.

В частности, предусмотрены следующие виды денежной помощи в Харьковской области:

10 800 гривен на одного человека — выплата рассчитана прежде всего на социально и экономически уязвимые категории населения, нуждающиеся в дополнительной поддержке;

12 300 гривен на одного человека — такую ​​сумму могут получить эвакуированные граждане, прошедшие через транзитный пункт, а также люди, чье жилье было повреждено или полностью разрушено в результате обстрелов;

2000 гривен – предусмотрено для совершеннолетних внутренне перемещенных лиц;

3000 гривен - могут получить дети и люди с инвалидностью, имеющие статус ВПЛ.

Таким образом, программы охватывают сразу несколько категорий украинцев, которые из-за полномасштабной войны потеряли жилье, были вынуждены покинуть свои дома или оказались в тяжелом материальном положении.

Отдельное направление поддержки касается граждан, чье жилье или другое имущество пострадало в результате российских атак. Финансовая помощь в таком случае может стать дополнительным ресурсом для людей, вынужденных восстанавливать поврежденное имущество или решать вопросы временного проживания.

Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, которые из-за ситуации безопасности длительное время не могут вернуться в свои населенные пункты. Речь идет, в частности, о людях, потерявших стабильный источник дохода или нуждающихся в дополнительных средствах для обустройства на новом месте.

ВПЛ при определенных условиях могут получать финансовую поддержку в течение от 3 до 9 месяцев. Это касается случаев, когда человек имеет право на соответствующие государственные выплаты, однако по объективным причинам пока не может оформить их. Одной из таких причин может быть отсутствие необходимых документов.

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