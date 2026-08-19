Графики отключения света в Одесской области связаны с проведением плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Одесской области на 20 августа 2026 предусматривают плановые графики отключения света, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области связаны с проведением ремонтных, профилактических и технических работ на электросетях. Энергетикам необходимо временно обесточить отдельные участки сети, чтобы провести запланированное обслуживание и проверить состояние оборудования.

В селе Сербка электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 17:00. Таким образом, максимальная продолжительность перерыва составит 9 часов. В график вошли отдельные дома на следующих улицах:

Вызволення — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, б/н

Новоселив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Прывокзальна — 37

Хмельницького Богдана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28

Центральна — 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104А, 106, 108, 110, 112

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Яськовского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии:

20.08.2026 с 08:30 до 20:00 часов в селе Яськы и селе Троицьке.

Как сообщается, ремонтные работы будет проводить АО «ДТЭК Одесские электросети» в других населенных пунктах. Их цель — повысить надежность работы электросетей, проверить оборудование и предотвратить возможные аварийные ситуации.

В период с 08:00 до 18:00 электроэнергия может временно исчезать в селе Камянка и селе Червона Гирка. Максимальная продолжительность возможного обесточивания будет составлять до 10 часов.

Еще один период проведения профилактических работ предусмотрен в том же временном промежутке. С 08:00 до 18:00 возможно отключение электроэнергии в селе Секретаривка и селе Мыхайливка.

Джерело: Выгодянська Сильрада

Джерело: Курисивська сильська рада

Джерело: Яськивська сільська рада

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто имеет право на получение этой помощи.

Также Politeka сообщала, Почти 30% малых рек исчезли в Одесской области: регион рискует стать полупустыней.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что могут получить украинцы.