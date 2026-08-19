Подорожание продуктов во Львовской области выразительнее всего проявилось в стоимости одного из продуктов.

Подорожание продуктов во Львовской области за последний месяц больше всего отразилось на стоимости винограда и свинины, в то же время дороже стал и маргарин, пишет Politeka.net.

По состоянию на 19 августа упаковка маргарина «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5% весом 250 грамм стоит в среднем 45,36 грн .

Самый доступный вариант 10 августа был у Auchan — 42,60 грн . В Novus товар продавали за 42,99 грн., тогда как в Megamarket цена составляла 50,50 грн.

Для сравнения, средний июльский показатель равнялся 42,57 грн . С 11 июля стоимость выросла на 6,67 грн .

Самая заметная смена произошла в конце июля. После стартовых 38,70 грн. ценник 21 июля поднялся до 42,70 грн., а через два дня достиг 45,96 грн. С 28 июля показатель составляет 45,36 грн.

Значительно сильнее этого периода изменился виноград. Килограмм продукции сейчас обходится в среднем в 324 грн . В июле средний уровень составил 269,78 грн.

Единственное актуальное предложение, приведенное в данных на 10 августа, — Megamarket с ценой 324 грн за кг . Для сравнения, среднемесячная стоимость Metro в течение июля составляла 207,90 грн, а в Megamarket — 331,67 грн.

С 19 июля средний показатель увеличился на 61,30 грн . Наибольший скачок произошел 23 июля: после 265,95 грн днем ​​ранее цена поднялась до 324 грн и в дальнейшем оставалась неизменной до 11 августа.

Изменилась также стоимость свинины для шашлыка. В настоящее время килограмм стоит в среднем 274,47 грн , тогда как средний июльский показатель составил 249,69 грн.

Среди актуальных предложений самый низкий ценник зафиксировали в Auchan - 234,90 грн . В Novus килограмм стоит 289 грн, а в Megamarket – 299,50 грн.

Месячная динамика показывает прирост на 24,28 грн . В середине июля средний уровень опускался до 237,57 грн., однако в конце месяца поднялся до 274,47 грн. и с тех пор не менялся.

Таким образом, подорожание продуктов во Львовской области выразительно проявилось в стоимости винограда — его средний ценник вырос на 61,30 грн. Свинина для шашлыка прибавила 24,28 грн, а маргарин - 6,67 грн.

Источник: Минфин

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