Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области зависит от прожиточного минимума для граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна отдельным категориям граждан, имеющим особые заслуги перед государством или отмеченным высокими наградами, пишет Politeka.net.

Такие выплаты начисляются дополнительно к основному пенсионному обеспечению и могут заметно увеличить ежемесячный доход.

Право на прибавку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, а также граждане, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости страны.

Соответствующий механизм предусмотрен законом « О пенсиях за особые заслуги перед Украиной ». В список получателей также входят владельцы почетных государственных званий, среди которых народные артисты и другие лица, чей вклад в развитие государства получил официальное признание.

Отдельную категорию составляют женщины со званием "Мать-героиня". Его присваивают матерям, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста.

Действующие нормы учитывают и исключительные обстоятельства. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав, право на соответствующий статус может перейти отцу, если именно он занимался воспитанием семьи. При рассмотрении учитывают как родных, так и усыновленных детей.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области зависит от прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2564 грн.

Размер надбавки определяют в соотношении. Для разных категорий он составляет от 35% до 40% базового показателя. Таким образом, дополнительные начисления могут составлять от 897 до 1026 гривен ежемесячно.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что поддержка носит постоянный характер и выплачивается вместе с пенсией. Финансирование обеспечивается на средства государственного бюджета.

Специалисты также обращают внимание на необходимость документального подтверждения статуса. Для уточнения деталей оформления или перерасчета гражданам рекомендуют обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда по месту жительства.

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