Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются одним из направлений городской социальной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить в рамках городской программы поддержки, действующей для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает издание Politeka.net.

Инициатива была введена в конце 2023 года. Ее реализацию обеспечивает городская власть, а координацией занимается Департамент социальной политики .

Помощь рассчитана на несколько категорий граждан. В частности, могут обратиться внутренне перемещенные лица, люди старшего возраста и граждане с инвалидностью.

Право на поддержку также имеют одинокие матери с несовершеннолетними детьми, семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной помощи, а также жители приютов и мест компактного проживания.

Выдающие

В продуктовые комплекты преимущественно входят товары с длительным сроком хранения. Среди них мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.

Дополнительно наборы могут содержать мед, джем, сахар и печенье. Такой состав позволяет частично обеспечить ежедневные потребности в пищу без необходимости специальных условий хранения.

Как получить помощь

Для оформления следует обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории получателей.

В то же время, правила программы могут изменяться. Поэтому перед обращением следует уточнить актуальный порядок оформления и список необходимых документов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются одним из направлений городской социальной поддержки. Актуальную информацию о выдаче наборов жителям советуют получать непосредственно в органах соцзащиты.

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