Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна при условии соответствия заявителя и недвижимости определенным требованиям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусмотрена в рамках программы поддержки владельцев поврежденного жилья и внутри перемещенных лиц, сообщает Politeka.

В Запорожье и области реализуют проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Инициатором выступает благотворительный фонд «Каритас» при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Программа рассчитана на владельцев домов и квартир, пострадавших из-за боевых действий, а также переселенцев, которым нужно улучшить условия проживания.

Участникам могут предложить небольшой или средний ремонт. Для ВПЛ дополнительно предусмотрена модернизация жилищ.

Перечень работ может включать в себя замену поврежденных окон и дверей, ремонт потолка, кровли, внутренней электросети, водоснабжения и другие необходимые меры.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна при условии соответствия заявителя и недвижимости определенным требованиям.

Повреждение должно быть причинено боевыми действиями после начала полномасштабного вторжения. Объект должен размещаться на территории Запорожской области на безопасном расстоянии от линии боевого столкновения.

Обратиться может непосредственный владелец дома. В то же время, он не должен раньше получать государственное или благотворительное финансирование на восстановление этого самого жилья.

Предусмотрены два варианта реализации. Владелец может получить средства и самостоятельно организовать ремонт или поручить работу строительной компании.

В первую очередь рассматривают домохозяйства с невысокими доходами и людей в сложных жизненных обстоятельствах. Предпочтительны семьи, где потерян основной источник заработка, а также семьи с детьми, беременными женщинами, многодетные родители и одинокие опекуны.

Отдельно учитывается наличие инвалидности, тяжелых или хронических заболеваний. К приоритетным заявителям также относятся одинокие граждане постарше и домохозяйства, где проживают пожилые люди без должной поддержки близких.

Подать заявку может только владелец поврежденного объекта. При регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом или квартиру.

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