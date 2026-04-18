Графики отключения света в Одесской области связаны с проведением плановых работ на 19 апреля.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Графики отключения света в Одесской области на 19 апреля связаны с проведением плановых работ на электросетях и внедряются для повышения надежности энергоснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

"Одесские электросети" будут проводить профилактические работы в рамках Раздельнянского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:

с. Выноградар улицы:

Зелена — 87; 88; 93

Центральна — 1; 10; 100; 101; 102; 103; 103а; 104; 106; 108; 108а; 11; 110а; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17а; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 6; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82; 84; 85; 87; 88; 89; 9; 90; 92; 93; 93а; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99а; 99б; 99в

с. Вакуливка улица:

Садова — 124

Куяльницкая сельская объединенная территориальная община также предупредила о дополнительных графиках. С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций на электросетях ДТЭК "Одесские электросети" проведет плановые профилактические работы.

В связи с этим 19 апреля 2026 с 08:00 до 19:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в отдельных населенных пунктах Одесской области. В частности, отключения запланированы:

в селе Любомырка (улицы Шкильна и Дачна);

в селе Мыколаивка Перша (улица Заводская).

