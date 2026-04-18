Графіки відключення світла в Одеській області на 19 квітня пов’язані з проведенням планових робіт.

В неділю вводяться планові графіки відключення світла в Одеській області через планові роботи, що будуть тривати на 19 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла в Одеській області на 19 квітня пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах і впроваджуються для підвищення надійності енергопостачання та попередження можливих аварійних ситуацій.

"Одеські електромережі" будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 години в таких населених пунктах:

с. Виноградар вулиці:

Зелена — 87; 88; 93

Центральна — 1; 10; 100; 101; 102; 103; 103а; 104; 106; 108; 108а; 11; 110а; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17а; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 6; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82; 84; 85; 87; 88; 89; 9; 90; 92; 93; 93а; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99а; 99б; 99в

с. Вакулівка вулиця:

Садова — 124

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада також попередила про додаткові графіки. З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям на електромережах ДТЕК "Одеські електромережі" проведе планові профілактичні роботи.

У зв’язку з цим 19 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00 буде тимчасово припинено подачу електроенергії в окремих населених пунктах Одеської області. Зокрема, відключення заплановані:

у селі Любомирка (вулиці Шкільна та Дачна);

у селі Миколаївка Перша (вулиця Заводська).

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.