График отключения воды в неделю с 20 по 26 апреля в Днепре охватывает только отдельные дома и не влияет на другие районы города.

График отключения воды на неделю с 20 по 26 апреля в Днепре предусматривает ограничение для должников в многоквартирных домах Чечеловского района, сообщает Politeka.

По информации КП « Днепроводоканал », работы продлятся с 20 по 24 апреля 2026 года. Причиной является значительная задолженность жильцов за услуги, которая превышает 6,3 миллиона гривен.

Ограничения коснутся ряда адресов на улицах Независимости, Рабочая и Алана Шепарда. В перечне — десятки домов с разной степенью задолженности, которая накапливалась в течение длительного времени.

Самый большой долг зафиксирован на улице Рабочая, 24 А – более 619 тысяч гривен. Среди лидеров также дома на Независимости, 18 Б и Рабочей, 73, где суммы превышают несколько тысяч.

Отключение будет производить специализированная бригада предприятия. Подачу ресурса будут прекращать по указанным адресам в соответствии с утвержденным списком.

В коммунальном предприятии отмечают, что такие меры вынуждены и направлены на уменьшение уровня задолженности. Жителям предлагают альтернативу – погашение долга или заключение договора реструктуризации.

В рамках этого плана график отключения воды в неделю с 20 по 26 апреля в Днепре охватывает только отдельные дома и не влияет на другие районы города.

Местные потребители призывают своевременно оплачивать услуги, чтобы избежать подобных ограничений в будущем.

Также следует отметить, что работы будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком предприятия с учетом технических возможностей и объемов запланированных мероприятий.

Последние новости Украины:

