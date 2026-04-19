График отключения воды на неделю с 20 по 26 апреля в Днепре предусматривает ограничение для должников в многоквартирных домах Чечеловского района, сообщает Politeka.
По информации КП « Днепроводоканал », работы продлятся с 20 по 24 апреля 2026 года. Причиной является значительная задолженность жильцов за услуги, которая превышает 6,3 миллиона гривен.
Ограничения коснутся ряда адресов на улицах Независимости, Рабочая и Алана Шепарда. В перечне — десятки домов с разной степенью задолженности, которая накапливалась в течение длительного времени.
Самый большой долг зафиксирован на улице Рабочая, 24 А – более 619 тысяч гривен. Среди лидеров также дома на Независимости, 18 Б и Рабочей, 73, где суммы превышают несколько тысяч.
Отключение будет производить специализированная бригада предприятия. Подачу ресурса будут прекращать по указанным адресам в соответствии с утвержденным списком.
В коммунальном предприятии отмечают, что такие меры вынуждены и направлены на уменьшение уровня задолженности. Жителям предлагают альтернативу – погашение долга или заключение договора реструктуризации.
В рамках этого плана график отключения воды в неделю с 20 по 26 апреля в Днепре охватывает только отдельные дома и не влияет на другие районы города.
Местные потребители призывают своевременно оплачивать услуги, чтобы избежать подобных ограничений в будущем.
Также следует отметить, что работы будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком предприятия с учетом технических возможностей и объемов запланированных мероприятий.
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.