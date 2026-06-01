Новая система оплаты проезда в Сумах при успешном тестировании может стать основой для перехода городской сети перевозок на безналичный формат.

Новая система оплаты проезда в Сумах стартовала как пилотный проект в частных маршрутках №52, где тестируется цифровой безналичный расчет через мобильный сервис «СмартСити», передает Politeka.

Запуск инициирован ассоциацией перевозчиков, интегрировавшей программное решение непосредственно в салоны транспортных средств.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

Пилотный этап должен проверить стабильность работы платформы и поведение пользователей в реальных перевозочных условиях. Собранные данные планируется использовать для возможного расширения проекта на другие городские линии.

Вместе с тем существует ограничение: у людей без смартфонов пока нет альтернативного способа расчета, поскольку классические валидаторы банковских карт в салонах пока не установлены.

Параллельно городская администрация рассматривает возможность внедрения аналогичной модели в коммунальном транспорте. Соответствующие документы о сотрудничестве с КП «Электроавтотранс» находятся на этапе доработки.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что цифровой формат может ускорить посадку пассажиров и снизить нагрузку на водителей во время расчетных операций.

Дальнейшее развитие инициативы будет зависеть от технической стабильности сервиса и реакции жителей при эксплуатации пилотного маршрута.

