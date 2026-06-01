Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, прежде всего, связано с увеличением себестоимости предоставления сервисов и необходимостью обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется жителей Тростянецкого общества, где с 1 июня 2026 года меняется стоимость услуги по управлению бытовыми отходами.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тростянецкого городского совета на заседании в конце мая. Просмотр расценок инициировало предприятие «Экосервис», обеспечивающее вывоз и обслуживание системы обращения с отходами на территории общины.

В компании объясняют необходимость корректировки экономическими факторами. Предыдущие расчеты были утверждены еще в 2025 году, однако за это время существенно изменились расходы по обеспечению работы предприятия.

Среди главных причин называют подорожание дизельного горючего, увеличение минимальной заработной платы, рост прожиточного минимума и стоимость материально-технических ресурсов. Если при предварительном расчете литр дизеля стоил 43,35 гривны, то в мае 2026 года его цена уже достигла 70,85 гривны, продемонстрировав прирост более чем на 63%.

Для жильцов многоквартирных домов плата за услугу вырастет с 53,66 до 64,50 гривны на одного человека. Владельцы частных домовладений будут платить 67,03 гривны вместо 55,77. Таким образом, увеличение составляет более 20% для обеих категорий потребителей.

В то же время в Ахтырке ситуация пока остается неизменной. Услугу по вывозу мусора там продолжит предоставлять ООО «Теплоэнерго» Ахтырского городского совета, определенное исполнителем на ближайшие пять лет.

Жители города платят 58,81 гривны с человека в многоэтажной застройке и 49,68 гривны в частном секторе. Решения о пересмотре этих расценок пока не принимались.

В общинах отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области прежде всего связано с увеличением себестоимости предоставления сервисов и необходимостью обеспечения бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Местные власти рекомендуют гражданам внимательно следить за официальными сообщениями и проверять актуальную информацию об изменениях в платежных документах.

Источник: okhtyrka

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: для кого доступна эта программа.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Сумской области: как "Укрзалізниця" изменила маршруты.