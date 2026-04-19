Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 квітня в Дніпрі охоплює лише окремі будинки та не впливає на інші райони міста.

Графік відключення води на тиждень з 20 по 26 квітня в Дніпрі передбачає обмеження для боржників у багатоквартирних будинках Чечелівського району, повідомляє Politeka.

За інформацією КП «Дніпроводоканал», роботи триватимуть із 20 по 24 квітня 2026 року. Причиною є значна заборгованість мешканців за спожиті послуги, яка перевищує 6,3 мільйона гривень.

Обмеження торкнуться низки адрес на вулицях Незалежності, Робоча та Алана Шепарда. У переліку — десятки будинків із різним рівнем заборгованості, що накопичувалася протягом тривалого часу.

Найбільший борг зафіксовано на вулиці Робоча, 24 А — понад 619 тисяч гривень. Серед лідерів також будинки на Незалежності, 18 Б та Робочій, 73, де суми перевищують кількасот тисяч.

Відключення здійснюватиме спеціалізована бригада підприємства. Подачу ресурсу припинятимуть точково за вказаними адресами відповідно до затвердженого списку.

У комунальному підприємстві зазначають, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на зменшення рівня заборгованості. Мешканцям пропонують альтернативу — погашення боргу або укладення договору реструктуризації.

Місцеві споживачів закликають своєчасно оплачувати послуги, щоб уникнути подібних обмежень у майбутньому.

Також варто зауважити, що роботи проводитимуться відповідно до затвердженого графіка підприємства з урахуванням технічних можливостей та обсягів запланованих заходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.