Планируется графики отключения света в Черниговской области на 21 апреля, которые охватят только отдельные населенные пункты. Украинцам рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений. В городе Нижыне с 8 до 17 часов будут выключать электричество по адресам:

50-р Перемогы — 5, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 34, 36, 20а, 36а

Весела — 9, 15, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 34

Весняна — 13, 27, 34

Весняна 2-га — 9, 10, 11, 17, 19, 24, 29, 35

Вознесенська — 12, 14, 16, 18, 20-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Волошкова — 20

Галативська — 35-70, 72, 74, 78, 80, 82-84, 86, 88, 90, 43а, 69а, 69б, 69В/1

Гастелло — 50

Докшыцера Тымофия — 1-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 2а, 5а, 5б, 7а, 7б, 11а, 13а, 26а, 30а, 32а

Журавлына — 5, 9, 15, 17, 19, 22-24, 28-30

Зализнычный — 1-20

Затышна — 1, 3, 5, 7, 15

Ковалевського — 1, 11, 15, 16

Космонавтив — 1, 3-11, 13-47, 16а, 19а, 40а, 42/1, 42а, 47Б

Коцюбынського — 20-32, 34, 36, 38, 40-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 26а, 28а

Лысенка Мыколы — 1-83, 2а, 2б, 2в, 2г, 2Е, 18а, 35а, 43а, 47а, 56а, 64а, 66а, 69а, 74а, 74б, 77а, 79а

Лыхокутівська — 1-19, 1а, 21, 23-29, 31, 33, 35, 37, 39-43, 45, 47, 49-53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 24а, 35а

Лукяненка Левка — 7, 7/4, 7/9

М. Березюк — 1, 17

Мыколы Лысенка — 2Д, 71, 76

Нечваливська — 41Б

Носивськый Шлях — 1, 3, 5, 7, 12, 18-20, 22, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 3А, 3Б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 5б, 17Б/17А, 24/1, 28а, 28Б, 28Д, 50А, 50А/2, 50Б, 52А, 52Б, 54А, 54Д, 54Е

Олександра Олеся — 46, 48, 52-77, 79, 81, 73А

Писочна — 1-20, 22, 1а, 4а, 9а, 19б

Прыгаражна — 5, 7, 15-17, 19-23, 28

Робоча — 1, 3-16, 18, 2а, 2б, 2В

Сонячна — 1-18, 2а, 17/1

Чернигивська — 95, 97, 99, 101, 103, 110б, 110А, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Шевченка — 124, 89, 113Б

Юности — 1-14, 1а, 14а

Якымченка — 5-8.

В городе Мена с 09:20–16:20 будут продолжаться дополнительные отключения. Они коснутся домов по следующим адресам:

Армийська — 49

Банкова — 2–5, 7–11, 13–15, 17, 19, 21, 9а

Героив АТО — 1, 9, 13, 9А

Гетьмана Полуботка — 1–12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29

Олеся Гончара — 1, 4–18, 20–30, 3а, 19в, 25а

Робитныча — 1–5, 7–15, 18–26, 28–30, 32–36

Робитнычый — 2–6, 9, 14, 3а, 5а

Сергия Тытаренка — 3–5, 7–18, 20, 22–28, 30, 32, 34, 6а, 16а, 20а, 27а, 27б, 4/1

Сиверськый шлях — 2, 4–11, 13–20, 22, 26, 30, 32, 34–36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 44а, 48А.

С 08:22–20:22 часов в городе Ичня будут продолжаться дополнительные ограничения по следующим адресам:

Воскресинська — 8, 21, 26, 28, 32, 36, 15А, 15Б, 32Н, 34А, 34В, 36/46, 36А/1, 36М, 36О, 38А, 38Б

Гоголя — 1–3, 5, 7, 9, 1А, 1Б

Станислава Марынчыка — 1, 3, 6–15, 7А

Шевченко — 1, 4–6, 8–11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29.

