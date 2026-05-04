Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет выплачиваться в соответствии с решением правительства о дополнительной финансовой поддержке населения, сообщает Politeka.
Речь идет об единовременной выплате в размере 1500 гривен, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 341 от 18 марта.
Документ определяет порядок предоставления адресной соцподдержки гражданам, уже получающим пенсии или государственные социальные выплаты по состоянию на 1 апреля 2026 года.
Важным условием есть то, что размер пенсий с учетом всех надбавок и доплат не должен превышать 25 950 гривен.
В рамках этой инициативы денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области распространяется на широкую категорию получателей.
Это, в частности, люди, получающие страховые пенсии по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
Также право имеют лица со специальными пенсиями, в том числе государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые и военнослужащие.
Отдельно предусмотрены выплаты для граждан, получающих пенсии по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
В то же время, для тех, кто непосредственно участвовал в защите Украины, а также для членов семей погибших или пропавших без вести, эта доплата начисляется независимо от размера пенсии.
Кроме пенсионеров, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена и для получателей разных видов государственной поддержки.
Среди них внутренне перемещенные лица, получающие поддержку на проживание, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, а также не имеющие права на пенсию.
