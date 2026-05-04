Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена у межах державної підтримки окремих категорій громадян у квітні 2026 року.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області виплачуватиметься відповідно до рішення уряду про додаткову фінансову підтримку населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень, яку затвердили постановою Кабінету Міністрів України № 341 від 18 березня.

Документ визначає порядок надання адресної соцпідтримки громадянам, які вже отримують пенсії або державні соціальні виплати станом на 1 квітня 2026 року.

Важливою умовою є те, що розмір пенсій з урахуванням усіх надбавок і доплат не має перевищувати 25 950 гривень.

У межах цієї ініціативи грошова допомога для ВПО в Полтавській області поширюється на широку категорію отримувачів.

Це, зокрема, люди, які отримують страхові пенсії за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника.

Також право мають особи зі спеціальними пенсіями, серед яких державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, науковці та військовослужбовці.

Окремо передбачено виплати для громадян, які отримують пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас для тих, хто безпосередньо брав участь у захисті України, а також для членів сімей загиблих або зниклих безвісти, ця доплата нараховується незалежно від розміру пенсії.

Крім пенсіонерів, грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена і для отримувачів різних видів державної підтримки.

Серед них внутрішньо переміщені особи, які отримують підтримку на проживання, малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю, а також ті, хто не має права на пенсію.

